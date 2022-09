Abran los colegios a los barrios

Cada día hay, al menos, un tema estrella en twitter. O en mi burbuja de twitter, que asumo tiene sus especifidades que a menudo no se reflejan en los trending topics generales de la red. Y hoy tocó comentario de texto sobre la propuesta que el PSOE ha hecho en el transcurso del Debate del Estado de la Región (madrileña) de abrir los colegios con actividades y monitores por las tardes y durante el mes de julio.

Aunque luego he encontrado posiciones más matizadas, los primeros seis o siete tuits que me he topado criticaban la propuesta e incluían en su redacción el concepto “aparcamiento de niños”. El discurso de base de la crítica es que la conciliación familiar debe darse desde la reorganización o limitación de la jornada de trabajo, y no parcheando.

Claro. Estamos de acuerdo. Sin embargo, hago cuentas y me sale que los compañeros cenetistas que pelearon la actual jornada de ocho horas lo hicieron hace más de un siglo. Urge bajarla, me apunto a ese carro decidido, pero me parece no tomar decisiones de gobernanza local atendiendo a hitos que precisan, como mínimo, de una organización popular que hoy no vislumbramos, no ayuda a mejorar las condiciones materiales más tangibles de nadie.

La apertura de colegios en horarios no escolares ya se produce de facto, de forma limitada, no universal y de pago. Las AFAS y AMPAS de los colegios organizan horarios extendidos de conciliación y actividades extraescolares. En algunos colegios, también se ocupan de ello las Juntas de Distrito y, en general, los campamentos urbanos municipales –muy escasos en plazas– se organizan en las instalaciones de los colegios públicos.

El hecho de que la organización recaiga en las familias es en muchos casos fuente de una tremenda inequidad. Por un lado, aunque estas asociaciones tienen cuotas simbólicas, becas y oferten las actividades –normalmente desarrolladas por entidades privadas de ocio y tiempo libre– a precio de coste, es innegable que existe una barrera económica. Cuestan dinero. En segundo lugar, hay colegios con asociaciones de familias potentes, otros en los que son raquíticas…y un número nada despreciable que no cuenta con ellas, normalmente en barrios con rentas bajas.

Esto nos pone en la pista sobre quienes necesitan mayoritariamente de un entorno seguro donde puedan estar sus hijos mientras trabajan: las familias trabajadoras más precarias, las mismas para las que el cierre de los comedores escolares en verano supone un problemón.

El concepto de “aparcamiento de niños” se ha utilizado con mucha frecuencia en el debate reciente –calentito, calentito, después del Covid– sobre la jornada escolar. Los partidarios de la jornada continua alegan que el cole no es un parking de niños. Los que tenemos en razonable consideración –también tenemos nuestras quejas– nuestros colegios, estamos seguros de estar dejándolos en un lugar en el que están bien y que es mucho más que un espacio para la conciliación.

Pero también lo es, ¿a quién queremos engañar? Aquellos que lucharon por la jornada de 8 horas hablaban de 8 para el trabajo / 8 para el descanso / 8 para el ocio, la formación y el enriquecimiento de la clase trabajadora. Solo desde el desprecio por la realidad podemos argumentar que es posible empezar a ensanchar ese tercio que reclamamos en propiedad desde la jornada escolar en lugar de reformando el empleo. Es una organización estructural del tiempo que descansa, entre otras cosas, en el hecho de que niños y niñas estén en el colegio. ¿Queremos acabar con ello? Sí. ¿Podemos aislar la jornada escolar del resto y esperar a ver qué pasa? No, hay profesionales liberales, gente teletrabajando, con trabajadoras domésticas…que quizá puedan permitírselo, pero la mayoría no. Es por esto que el concepto “aparcamiento de niños”, aparte de entrometido y moralista, me parece extraordinariamente cínico.

Además, todo puede hacerse bien y mal. La propuesta del PSOE, al menos en el enunciado inicial que ha trascendido, parece vaga, y no es difícil imaginar una puesta en práctica cutre, centrada exclusivamente en el capítulo de la conciliación (que, como acabo de decir un poco más arriba, es imprescindible). Pero, también es posible hacerlo mejor y atender a capítulo de la formación y el ocio que no suele encontrar acomodo en la jornada escolar. Algo que, por cierto, cabía en los esquemas mentales de los revolucionarios que pensaban el 8/8/8 hace más de cien años.

En el AMPA a la que pertenezco se buscan actividades demandadas por las familias, se evalúa su utilidad social y carácter complementario con la escuela…y se desechan otras muchas que no pasan el filtro de la decisión colectiva. En nuestro caso concreto, se privilegian las que oferta una cooperativa que en su momento formaron familias del centro y un club de karate que nació en el propio entorno del cole. Esta implicación de las familias ha generado interacciones muy positivas y una cultura democrática que debería incorporarse a una buena propuesta de apertura de los centros. Pero es algo que, ya te lo cuento yo, no puede suceder en los colegios donde no existe el AMPA/AFA, por lo que una oferta universal y gratuita de actividades y campamentos de verano mejoraría la situación de la mayoría de los niños y niñas madrileños.

Aunque a veces pasa desapercibido, los colegios, con todas sus carencias y achaques, son espacios privilegiados dentro de los barrios. En no pocas ocasiones, tienen las pistas deportivas que escasean de puertas afuera, cuentan con aulas, salones de actos, gimnasios…Su aprovechamiento por parte de la comunidad debería ser mayor. En París, hace pocos años, aquejados de escasez de espacios verdes y empujados por las urgencias del cambio climático, se pusieron a buscar suelo para renaturalizar la ciudad, y se dieron cuenta de que en todos los barrios hay un colegio con una superficie considerable. Los coles están ahí para usarlos. Y, por favor, no se me abalancen aún, que no propongo sustituir centros culturales por colegios…será por huecos dotacionales que rellenar.