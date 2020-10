La violencia en nuestra tierra

Ha llegado nuevamente el momento de hablar de «Patria». Hace unos años, el motivo fue la exitosa publicación del libro escirto por Aramburu. Ahora le toca a la serie de HBO. Aquí y ahora hablaré de ella de refilón, porque prefiero hacerlo del testimonio de Ion Arretxe y del documental sobre la tortura que quiere hacer Ander Iriarte.

Esta semana no he leído mucho la prensa (tras el final de las vacaciones, el papel de los periódicos ha disminuido en casa). Pero sí que me leí el domingo pasado la columna firmada por Jorge Nagore y titulada Patrias. La firmo debajo de la línea de puntos.

No me he leído el libro (aunque sí lo hice con el libro firmado por Iñaki Rekarte y si es cierto lo que se dice aquí... pues ya tengo convalidada una parte) ni he visto la serie. A medida que añado castañas en el calendario, cada vez llevo peor que me digan lo que tengo que hacer (no te digo ya si el mensaje se vuelve abrumador a través de la opinión pública o publicada). Puede que un día lo lea, la vea, ambas cosas o ninguna. ¡Quién lo sabe! Ahora no es mi prioridad.

De todas maneras sí que puede venir bien para hablar del pasado violento reciente. Es lo que hicimos el pasado fin de semana en una reunión barera. El hijo de uno de los presentes (28 tacos, si no recuerdo mal) se había leído la novela y le había gustado bastante. Le mosqueó la puesta en escena de Tele5, sobre todo el debate posterior. Decía que la mesa que se habían montado cojeaba de un lado abiertamente, que no había equilibrio alguno.

Jorge Nagore cita en su columna el documental Non dago Mikel?. Yo también me acordé de Mikel Zabaltza. Para ser más exactos, me acordé de otra persona detenida en aquella operación de hace 35 años: me vino a la cabeza Ion Arretxe y su libro «Intxaurrondo, la sombra del nogal». Hace un año y pico me leí su testimonio y escribí sobre ello por aquí: Tortura: lo que cuenta Ion Arretxe.

Esta semana ha comenzado Ander Iriarte una campaña de financiación en Goteo de su documental El sonido del crack. Esta mañana de domingo he hecho mi aportación. Es una obra sobre la tortura y en este breve vídeo cuenta cuál es su intención.

Todas las víctimas tienen mi consideración. No quisiera molestar a ninguna. Porque el sufrimiento es tremendo y todo esto tiene consecuencias.

Necesitamos muchos relatos y, afortunadamente, cada vez tenemos más.

Cuando el hijo de nuestro amigo se lea el libro, hemos quedado en hablar.

Indarkeria gurean, apunte hau euskaraz.