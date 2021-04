Gràcies, Arcadi

Hace pocos días murió Arcadi Oliveres. Referente para centenares de miles. Hombre de justicia y paz con mayúsculas. Coherencia de principio a fin. Sin miedo. Sin medias verdades. Honesto. Seguiría buscando epítetos pero mejor no. Mejor pongo un párrafo de silencio y enlazo a otros sitios mejor documentados.



Por qué es importante que sepas quién era Arcadi Oliveres. Así se titula un escrito de Sergi Picazo en Crític. Lo que Arcadi nos enseñó es el obituario escrito por Neus Tomàs en elDiario.es. Acaba con un "Gracias por tanto, Arcadi". Iba yo a titular esta entrada como el hashtag tuitero de #AdéuArcadi pero ciertamente es más oportuno el #GràciesArcadi



Puedo hacer poco más que invitar a quien no lo hubiera escuchado hasta ahora más que de pasada, a hacer un repaso. Yo mismo acabo de hacerlo hace unas horas. Primero viendo en Filmin el documental de Èrika Sánchez Nunca es tan oscuro (2014) ...



He visto en él mucha gente conocida y por eso no me referiré a nadie en concreto. El mestre Arcadi nos ensarta a todos como un común comunicador. Como pura energía indignada, transversal y radical. Como base de tantas y tantas luchas. Como ejemplo para desertar de lo que hay que desertar. Como muestra de valentía denunciando los delitos de grandes empresas y bancos. Era 'uno de los nuestros'. Él lo explicaba hace menos de un mes, en una entrevista que ya se grabó como póstuma y que se emitió ayer (de momento puede verse/escucharse "alacarta") : se refería a su contexto y su entorno como clave en el producto de su trayectoria. Pero por más que eso influya, la humanidad de Arcadi la ponía él solo. Y rebosaba no ya humanidad, sino también verdad desnuda, sin aditivos. Se nos despedía en esa entrevista refiriéndose a los versos de Boris Vian en Le déserteur. Hasta el final, disparando desarmado. Ejemplar.



El martes, en dos minutos y medio el TN hizo un resumen de su vida y obra sobre el cual no se dejaba enganchar demasiada propaganda oculta. Otro extracto "alacarta" que he disfrutado de nuevo es su aparición en Via LLibre, de hace también unos años. Su palabra clave es COHERENCIA. Con todas las letras: Informarse, entender las cosas y explicarlas con claridad, sin tapujos. Ha sido un maestro como pocos.



Lo escuché varias veces en plazas y manifas, pero mi anécdota más personal es que coincidimos en el Forum Social Mundial de 2008, en dos sillas contiguas durante una hora y pico de alguna charla, ya ni recuerdo cual. Pero sí recuerdo que hablamos un rato. Fui directo: en tanto miembro de las asambleas pro derecho a vivienda digna, le dije que no nos había gustado que él hubiese firmado en la mesa por el PNH (Pacte Nacional per l'Habitatge), urdido básicamente por el conseller-florero Baltasar y promotoras, banca y sindicatos domesticados. Le dije, pues así lo pensaba y lo pienso, que el pacte blanqueaba la gran estafa de la especulación inmobiliaria. De hecho el PNH fue papel mojado antes de que pasara ni un solo año de su redacción, y no se cumplió ni uno solo de los aspectos por los que hubiera valido la pena apoyarlo con una firma.

Pero lo importante hoy ya no es eso. Lo que me quedó grabado es de qué manera tan honesta se excusó, sin contradecirme en lo básico, y de qué manera tan humilde me dijo que esperaba que eso no nos frenara en nuestras reivindicaciones. Era una persona que contagiaba confianza, compromiso y ánimo. Era de "los imprescindibles". Descanse en paz. Justamente eso.