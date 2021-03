Estos días estoy leyendo «Formas de estar lejos» de Edurne Portela. Alicia es una chica vasca que en la década de 1990 se marcha a los Estados Unidos. Allí conoce a Matty. Comienza una relación de pareja, se casan, las cosas se complican y toca separarse.

Tal y como he dicho, no lo he acabado aún, pero sé que se separan porque así se dice al comienzo del libro.

Hoy le quiero poner el foco a algo que se dice en la página 75.

La mejor amiga de Alicia se llama Garbiñe y dice esto la narradora.

«Cuando Alicia se fue a América, el correo electrónico era una novedad. Ninguna de las dos tenía ordenador en casa: Alicia tenía que escribir desde la universidad y Garbiñe desde la biblioteca pública, así que los dos primeros años mantuvieron una activa correspondencia por carta. Cuando las dos consiguieron un ordenador les costó abandonar la costumbre de enviarse cartas manuscritas, pero se rindieron ante la obviedad de que era más fácil y más barato comunicarse digitalmente».

En la segunda parte de la década de 1990, un amigo, Alberto, se fue a currar a Miami. Le escribía cartas en el ordenador, las imprimía y se las enviaba por correo. Porque Internet no entró en casa hasta comienzos del siglo XXI, ni tampoco tenía yo correo electrónico.

Alberto pasó cinco o seis años en Miami y siempre decía: «Yo aquí hago vida de emigrante y no me quiero integrar». Pasados esos años, volvió a cruzar el charco en sentido contrario: se quedó a vivir en Madrid.

Aurora Mora es una artista colombiana que vive en el País Vasco. Cuando muere su madre, recibe la llamada de su hermana para que vuelva. La obra «Atzerrian lurra garratz» versa, entre otras cosas, sobre las dudas que tiene Aurora entre quedarse o irse. La nueva producción de Artedrama está girando por el país (el vasco) y el pasado fin de semana estuvo en Donostia. No me acabó de convencer del todo, pero siempre hay que ir a ver lo que propone Artedrama y esta obra también lo merece. Echadle un ojo a la gira y a ver qué os parece la obra si podéis verla.

«Bost egun, bost gau» (Cinco días, cinco noches) es un libro que también pone negro sobre blanco historias de migrantes. El autor es Manuel Tiago (el pseudónimo literario del político comunista portugués Álvaro Cunhal). Traducido por Iñigo Roque Eguzkitza, lo ha publicado en euskera la editorial pamplonesa Katakrak.

El relato que da nombre al libro cuenta las peripecias de un migrante que, durante las dictaduras de Salazar y Franco, trata de cruzar de Portugal a España. El destino final está allende los Pirineos y de esto trata otro breve relato que también aparece en el libro: «Pirinioetako muga-pasa» (El paso fronterizo de los Pirineos).

Siguiendo con el tema, el domingo apareció en mi muro de Twitter este tuit de Gorka Erostarbe. Hablaba de los migrantes portugueses en el libro «Bidasoan gora» de Eneko Aizpurua.

zer gutxi nekien Bidasoa zeharkatzen hildako migrari portugaldarrez; ederki dokumentatua dakar @enekoaizpurua-k 'Bidasoan gora'-n, beste perla askoren artean. pic.twitter.com/Tvwgq2WX95 — Gorkaerostarbe (@gerostarbe1) February 28, 2021

No lo he leído, pero cada vez es más la gente cercana que lo cita, por lo que pronto le deberá llegar su turno.

He empezado de manera un tanto ligera, pero la cosa va cogiendo gravedad. El de abajo es un tuit que leí ayer lunes. La fotografía es del fotoperiodista Unai Beroiz. A ver quién es capaz de aguantarle la mirada a ese hombre roto.

Hain modu sentiberan jorratutako gai bortitzekin zaila da egilea merezi bezala zoriontzea salatutako gordintasuna baztertu gabe. Eskerrak zor dizkiegu bidegabekeriak aldatzen ahalegintzen direnei eta, bide batez, kazetaritza salbatzen dutenei. @UnaiBeroiz https://t.co/KSocPYNUd1 — Mikel Urabaien Otamendi (@mikel_ura) March 1, 2021

Iba a decir algo más al respecto, pero es mejor que leáis la crónica de Unai: ¿Cómo mirarles a los ojos ante la crueldad de Europa?

No quiero acabar estas líneas con este mensaje tan desgarrador. Vamos a aportar algo de luz con la canción del dúo Oki Moki (Paula Estévez y Aritz Aranburu). Su título: «Intzak/n higatik» (Hazlo por ti).

Migratzaileak, apunte hau euskaraz.